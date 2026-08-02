Психиатр рассказала, как предотвратить самоубийство близкого

Психиатр Алексеева: есть опасные фразы, которые кричат о суицидальном кризисе

Фразы «без меня вам будет проще», «я всем только мешаю» и «скоро это закончится» могут сигнализировать о суицидальном кризисе. О том, как распознать опасность и правильно начать разговор, «Газете.Ru» рассказала главный врач клиники «АлкоСпас», психиатр-нарколог Марина Алексеева.

Кризис у человека часто проявляется косвенно: он говорит, что стал обузой, внезапно раздает важные вещи или уверяет близких, что скоро всем станет легче.

«Фразы «без меня вам будет проще», «я всем только мешаю», «скоро это закончится» нельзя автоматически считать пустыми словами. Они могут быть способом сообщить о невыносимом состоянии. Особенно серьезно нужно реагировать, если раньше человек так не говорил», — объяснила Алексеева.

Насторожить должны резкая изоляция, прощальные сообщения, раздача личных вещей, завершение незаконченных дел, длительная бессонница и сильные перепады настроения.

Близкие часто боятся прямо спросить о мыслях о самоубийстве: им кажется, что такой разговор может «подать идею».

«Можно спросить прямо: «У тебя появляются мысли причинить себе вред или уйти из жизни?» Прямая формулировка не создает намерение, которого раньше не было, зато дает человеку возможность честно ответить», — отметила эксперт.

Разговор лучше вести без спора и попыток доказать, что жизнь прекрасна. Фразы «возьми себя в руки» и «другим еще хуже» усиливают чувство вины. Полезнее выслушать и признать серьезность боли.

«Не обещайте хранить такие мысли в тайне. Когда есть риск для жизни, безопасность важнее. Нужно подключить врача или экстренную службу. Это не предательство, а помощь», — предупредила Алексеева.

Если человек говорит о намерении умереть или находится в тяжелом опьянении, необходимо звонить по номеру 112. До приезда помощи его нельзя оставлять одного.

«Даже если человек говорит, что успокоился, помощь не заканчивается одним звонком. Необходимы оценка психического состояния, план лечения и регулярный контакт с близкими», — резюмировала врач.

Если непосредственной угрозы нет, но высказывания о бессмысленности жизни повторяются, консультацию психиатра не стоит откладывать. Суицидальный кризис может возникать при депрессии, психотических расстройствах, зависимости и тяжелой утрате, однако установить причину способен только специалист.

«Любое упоминание самоубийства следует воспринимать серьезно. Самый полезный первый шаг — остаться рядом, задать прямой вопрос и организовать профессиональную помощь», — заключила Марина Алексеева.

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