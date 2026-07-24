Психолог объяснила, почему неумение плакать — это не сила, а проблема

Психолог Диринько: если ребенка стыдили за эмоции, позже он не сможет плакать

Когда человек не плачет даже в тяжелые моменты, это часто считают признаком силы. Внешне — спокойствие и контроль. Однако в реальности это работает иначе, рассказала «Газете.Ru» Елена Диринько, психолог, мета-когнитивный коуч, практик телесных методов.

В телесно-ориентированных подходах это описывается как реакция замирания. Нервная система выбирает не борьбу и не бегство, а третий вариант — снизить интенсивность переживания, отстраниться от чувств.

«Это не про характер, это про состояние нервной системы», — подчеркивает эксперт.

Психика запоминает: чувствовать было больно или небезопасно.

«То, что называют силой, часто оказывается адаптацией — автоматическим подавлением переживаний, — объясняет Диринько. — Если в детстве был запрет на проявление чувств, за эмоции стыдили или обесценивали, формируется автоматизм: человек не доходит до точки, где эмоции могли бы развернуться».

Со временем это становится привычной реакцией. Психика не дает зайти в глубину эмоции, потому что когда-то это было небезопасно.

«Слезы — это телесный процесс: меняется дыхание, отпускается горло, движется грудная клетка, — поясняет психолог. — Когда тело долго живет в напряжении и контроле, эмоция не может развернуться. Она остается внутри, формируя зажим и фоновое напряжение».

По словам эксперта, подавляя слезы, человек подавляет и злость.

«Злость — это энергия действия, которая позволяет обозначить границу, сказать «нет», изменить ситуацию, — обращает внимание Диринько. — Если ее проявление запрещено, блокируется не только злость, но и возможность реализовываться». Снаружи — спокойствие, внутри — нет доступа к энергии, за счет которой человек меняет жизнь.

Отсутствие слез — чаще про контроль, чем про силу. Это не осознанный выбор, а адаптация. «Но вопрос в другом: есть ли возможность не закрываться, а оставаться в контакте с собой, даже когда это непросто, — делится психолог. — Контакт с чувствами требует больше ресурса, чем их избегание».

Такие реакции невозможно изменить только через понимание — они закреплены в теле и нервной системе. Изменения начинаются с состояния: когда появляется больше безопасности в теле, нервная система начинает выбирать другие реакции.

«И в какой-то момент становится возможным не только понять, что ты чувствуешь, но и действительно это прожить», — заключает Диринько.

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