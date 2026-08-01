В Гидрометцентре рассказали, каким будет август в Москве

Гидрометцентр: август в Москве будет близок к климатической норме

Август в Москве в целом будет близок к климатической норме. Об этом рассказал РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

«Август в Москве ожидается около нормы. Первая декада месяца будет теплой. Осадки прогнозируются в пределах нормы», — уточнил он.

По словам Голубева, в целом жителей столицы ждет нормальный, без экстремальных отклонений, третий месяц лета.

29 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что август в центральной части России ожидается нежарким, за исключением первых пяти дней месяца.

По его словам, этот прогноз в силу своей долгосрочности пока носит предварительный характер. При этом синоптик сослался на народную поговорку-примету о том, что «август пришел — свое лето забрал».

Тишковец также уточнил, что в августе, начиная где-то со второй его недели, ожидается температура воздуха в пределах климатической нормы. В Москве это до +21,5 ºС днем и до +12 ºС по ночам.

Ранее в 11 городах Италии объявили наивысший уровень погодной опасности из-за жары.