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Общество

В немецком аэропорту пассажиры массово подрались из-за очереди на регистрацию

Bild: в аэропорту Нюрнберга 11 пассажиров сняли с рейса за драку на регистрации
Song_about_summer/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Нюрнберга произошла массовая драка между двумя группами пассажиров у стойки регистрации, из-за которой 11 человек не были допущены на рейс. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на полицию Средней Франконии.

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу. В конфликте, по данным полиции, участвовали в общей сложности порядка 20 человек, разделившихся на две группы. Причиной ссоры стал спор из-за очередности при регистрации на рейс. Словесная перепалка быстро переросла в физическое столкновение.

Ситуация обострилась, когда 29-летний гражданин Турции ударил кулаком в лицо 43-летнего соотечественника. После этого между двумя группами завязалась массовая драка.

«Очереди у стоек регистрации в аэропортах — серьезное испытание терпения для многих путешественников», — отмечает Bild.

На вызов приехали сотрудники пограничной полиции аэропорта Нюрнберг, которых поддержали коллеги из полицейской инспекции Нюрнберг-Ост и бойцы спецподразделения USK Средней Франконии. К терминалу также направили карету скорой помощи.

Госпитализация никому из участников драки не потребовалась. Полицейские установили личности присутствовавших и изъяли записи с камер видеонаблюдения для дальнейшего разбирательства.

«Одиннадцать из причастных к инциденту лиц были исключены из числа пассажиров первоначально запланированного рейса», — сообщила представитель полицейского управления Средней Франконии.

Дело о нанесении телесных повреждений передано в пограничную полицию аэропорта Нюрнберг. Ведомство выясняет степень вины каждого участника драки и характер полученных травм.

Ранее массовая драка пассажиров привела к срыву авиарейса.

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