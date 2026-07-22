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Общество

Массовая драка пассажиров сорвала рейс с острова Тенерифе в Великобританию

Около 10 пассажиров устроили потасовку на борту самолета и сорвали рейс easyJet
Shutterstock

Рейс easyJet из Тенерифе в Ливерпуль пришлось развернуть вскоре после вылета из-за конфликта между пассажирами на борту. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным испанских авиадиспетчеров, в потасовку оказались вовлечены около десяти британцев — представителей двух семей, после чего КВС принял решение вернуться в аэропорт, поскольку ситуация создавала угрозу безопасности полета.

После посадки самолет встретила полиция. Испанская гражданская гвардия сообщила, что с рейса сняли восемь человек: двух взрослых и шестерых несовершеннолетних, летевших вместе.

Арестов не было, но все они были установлены и переданы для разбирательства. Позже рейс продолжил путь в Ливерпуль уже без нарушителей. В easyJet подтвердили, что экипаж сработал по инструкции и безопасность пассажиров и персонала оставалась приоритетом.

Ранее пассажир самолета отказался сидеть рядом с женщиной и ударил стюардессу.

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