Россиянам назвали веские причины отказаться от купания в фонтанах

Вода в фонтане эксплуатируется в замкнутом цикле. Один объем жидкости циркулирует неделями, нагреваясь под прямым солнцем до 25–30℃. Такая среда является благоприятной для роста опасных для человека микроорганизмов, рассказала «Газете.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Помимо температуры, проблему создают биопленки, которые формируются на внутренней поверхности труб и форсунок в фонтане. Биопленки — сообщества микроорганизмов, защищенные окружающими их внеклеточными компонентами, которые выступают физическим барьером, защищающим бактерии от воздействия остаточных концентраций хлора в воде и ультрафиолетового излучения. И если в прудах и озерах присутствуют микроорганизмы, которые могут питаться патогенными бактериями и естественным образом сдерживать их рост, то в фонтанах их нет, поэтому вода в них несет больше риска для здоровья», — объяснила она.

Вместе с водой из фонтана в организм человека могут попасть и живущие там бактерии: кишечная палочка и энтерококки. При ослабленном иммунитете это может привести к развитию острого гастроэнтерита, первые симптомы которого появляются через 6–12 часов после инфицирования.

«В воде фонтанов нередко присутствует и легионелла — бактерия, которая размножается в теплых замкнутых системах. Насосное оборудование создает мельчайший водяной аэрозоль. Капли диаметром до 5 микрон поднимаются в воздух над фонтаном, и человек, находясь рядом, вдыхает их. Частицы свободно проникают в альвеолы легких, минуя естественные защитные барьеры дыхательных путей. После такого контакта человек может заболеть легионеллезной пневмонией», — предупредила она.

Кожа в теплой воде теряет часть защитного жирового слоя, ее естественный барьер ослабевает. Микротравмы от шероховатой поверхности чаши фонтана или осколков облицовочной плитки могут стать входными воротами для синегнойной палочки. Инфекция может распространяться в глубокие слои дермы, клинически проявляясь гнойными дерматитами, фолликулитами и наружными отитами.

«Существует ошибочное мнение, что вода в фонтане обеззараживается естественным образом под действием солнечного света. Ультрафиолетовое излучение способно уничтожать бактерии, но для этого нужно длительное прямое воздействие. Вода постоянно циркулирует и перемешивается, а солнечные лучи проникают лишь на несколько сантиметров в глубину. Основная масса жидкости остается вне зоны воздействия ультрафиолета», — резюмировала она.

Ранее стоматолог объяснила, как вода в бассейне и море влияет на зубы.