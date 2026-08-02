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Общество

В Турции арестовали обвиняемых в лесных пожарах

Министр Гюрлек: арестованы шесть обвиняемых в лесных пожарах в Турции
Kenan Gurbuz/Reuters

Как минимум шестеро обвиняемых в причастности к лесным пожарам арестованы в Турции, заявил министр юстиции республики Акын Гюрлек. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, следователи ведут расследование в связи с 44 лесными пожарами, которые произошли с 1 июня в 16 провинциях Турции.

Гюрлек добавил, что в связи с возгораниями было установлено 29 подозреваемых, шесть из них арестованы, еще девять – отпущены под подписку о невыезде.

Министр пообещал привлечь к ответственности всех, кто умышленно или по неосторожности устроил лесные пожары.

30 июля сообщалось, что власти турецкой провинции Мугла мобилизовали все ресурсы на тушение крупного лесного пожара.

По информации местных властей, в безопасные районы эвакуировали государственную больницу, 703 человека и почти 100 животных.

Уточняется, что огонь вспыхнул на сельскохозяйственных угодьях и из-за сильного ветра перекинулся на лесной массив. В тушении природного пожара задействовали 25 воздушных судов и 410 единиц наземной техники, отмечают журналисты.

Ранее в центральной части Испании лесной пожар разрушил около 100 домов.

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