Более 700 человек эвакуировали в Турции из-за масштабных лесных пожаров

NTV: в Турции из-за прирородных пожаров эвакуировали больницу и 703 жителя

Власти турецкой провинции Мугла мобилизовали все ресурсы на тушение крупного лесного пожара, возникшего 29 июля в районе Сейдикемер. Об этом сообщает телеканал NTV.

По информации местных властей, в безопасные районы эвакуировали государственную больницу, 703 человека и почти 100 животных.

Уточняется, что огонь вспыхнул на сельскохозяйственных угодьях и из-за сильного ветра перекинулся на лесной массив. В тушении природного пожара задействовали 25 воздушных судов и 410 единиц наземной техники, отмечают журналисты.

Из больницы вывезли 45 пациентов, в качестве меры предосторожности были также эвакуированы 408 домов.

Телеканал добавляет, что огонь повредил 55 строений в шести населенных пунктах, некоторые из них полностью разрушены.

28 июля телеканал France 24 сообщил, что бушующие в юго-западных районах Франции лесные пожары вызвали образование пирокучевых облаков cumulonimbus flammagenitus, которые способны усиливать распространение огня. Такое природное явление возникает, когда пожар раскаляет воздух около земли. Быстро поднимающиеся вверх потоки затем охлаждаются и формируют облако из дыма и горячего воздуха.

Ранее в центральной части Испании лесной пожар разрушил около 100 домов.