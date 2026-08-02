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Общество

В Петербурге «десантник» спрыгнул с жилой многоэтажки с парашютом

Парашютист приземлился на площади Солнца в питерском ЖК в День ВДВ

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина спрыгнул с многоэтажного жилого дома и приземлился с парашютом на глазах изумленных очевидцев. Об этом сообщила пресс-служба ЖК в Telegram.

«Вероятно, после приземления прозвучала фраза «За ВДВ!» — поиронизировал автор поста.

По информации источника, ночью мужчина прыгнул с дома №64, расположенного на Комендантском проспекте, а затем приземлился на площади Солнца в местном жилом комплексе «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. Его встретили местные жители, которые наблюдали за его полетом. Они и сняли происходящее на видео. Личность «десантника» осталась неизвестной.

Инцидент произошел в ночь на 2 августа — в этот день в России отмечается День Воздушно-десантных войск.

Ранее в Красноярске блогер совершил аналогичный прыжок с парашютом, спрыгнув с балкона многоэтажки.

Ранее в Тюменской области парашютист приземлился на высоковольтные провода.

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