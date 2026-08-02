Россиянам раскрыли, чем можно заболеть, если съесть немытую клубнику

Холодная вода смывает всех паразитов и инфекции с поверхности ягод, но не стоит мыть клубнику под горячей водой или с мылом и уксусом — это не поможет, а только испортит лакомство. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов.

«Садовая земляника и клубника может стать источником серьезных проблем со здоровьем, если есть ее немытой. На поверхности ягод нередко сохраняются патогенные микроорганизмы и яйца паразитов. Так можно заразиться ротавирусом, дизентерией или гельминтами. Поэтому пренебрегать тщательным мытьем точно не стоит. Чтобы обезопасить себя, ягоды нужно тщательно промыть прямо перед тем, как есть. Лучше всего подойдет проточная вода — комнатной температуры или слегка теплая, такая, чтобы держать руки в ней было комфортно. Слишком горячая вода здесь не нужна, потому что она не только не даст дополнительной защиты, но и испортит продукт — ягоды станут мягкими и будут быстро гнить», — предупредил он.

Обычная водопроводная вода соответствует санитарным нормам — ее не стоит кипятить, чтобы промыть ягоду, сказал биолог.

«При этом кипятить воду не требуется, обычная водопроводная вода отвечает всем санитарным требованиям, этого вполне достаточно. Не стоит прибегать и к дополнительным средствам вроде мыла, соды, уксуса или бытовой химии. Такие способы обработки уместны лишь для фруктов с плотной кожурой вроде яблок или апельсинов, особенно если их специально покрывают составами для долгого хранения. Следует иметь в виду, что когда продают сезонную землянику или клубнику, их ничем не обрабатывают, а продают сразу после сбора, потому что любые моющие вещества могут впитаться в нежную мякоть, испортить вкус ягоды и оказаться небезопасными для желудка и кишечника», — заявил он.

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