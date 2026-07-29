Россиян предупредили о том, чем может быть опасна слизь слизней на ягодах и овощах

Врач Неронов: если на поврежденных плодах заметны следы слизня, их лучше не есть

Если на плодах заметны следы слизня, их необходимо особенно тщательно промыть под сильной струей проточной воды. При необходимости можно аккуратно потереть поверхность мягкой щеткой или руками. А если плоды были повреждены и слизь попала на эти повреждения, – лучше не употреблять их вовсе, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

«Отдельный вопрос касается красных слизней, которые активно распространяются во многих регионах. Их слизь действительно бывает очень липкой и трудно смывается, из-за чего многие опасаются заражения через овощи и ягоды. Сама по себе слизь слизня не считается ядовитой или опасной для человека. Однако слизни постоянно контактируют с почвой, разлагающейся органикой и экскрементами животных, поэтому на поверхности их тела и в слизи могут находиться различные микроорганизмы. Кроме того, некоторые виды наземных слизней способны быть промежуточными хозяевами паразитов, которые могут быть опасны», — рассказал врач.

Главная опасность заключается не в самой слизи, а в возможном бактериальном загрязнении поверхности овощей и фруктов. Если на плодах заметны следы слизня, их необходимо особенно тщательно промыть под сильной струей проточной воды.

«Особенно тщательно следует мыть листовую зелень, клубнику, малину и другие ягоды со сложной поверхностью, где загрязнения задерживаются легче. Если плод имеет повреждения, через которые проникла грязь или слизь, его безопаснее не употреблять в пищу. Чтобы снизить риск заражения, достаточно соблюдать несколько простых правил: не есть ягоды прямо с грядки, мыть руки после работы в огороде, тщательно промывать весь урожай проточной водой и по возможности защищать грядки от домашних и диких животных. Эти меры значительно снижают вероятность встречи с болезнетворными микроорганизмами и позволяют спокойно наслаждаться свежим урожаем без риска для здоровья», — заключил Неронов.

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