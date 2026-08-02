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Общество

Кардиолог ответил, помогут ли курсы в соцсетях обучиться оказанию первой помощи

Кардиолог Кондрахин: знания основ первой помощи могут пригодиться в любой момент
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Ролики в соцсетях могут рассказать об основах первой помощи, но лучше дополнительно пройти курс по сердечно-легочной реанимации — знания могут пригодиться в любой момент. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Лучше пройти подготовку у сертифицированных специалистов и получить этот очень полезный навык. Здесь надо не рассказывать, а показывать, но суть метода заключается в том, что мы качаем сердце из расчета — 30 движений и 2 вдоха, качаем мы со счетом на тысячу (начинать счет с 1000 и продолжать — 1001, 1002/ — прим. «Газета.Ru»), чтобы это ритмично было. И обязательно это делается в том случае, если мы видим признаки остановки сердца — это отсутствие пульсации на крупных артериях и отсутствие дыхания. Это делать надо незамедлительно, потому что у нас маленький промежуток времени между подачей кислорода и работой головного мозга. Чтобы правильно все сделать, не сломать ребра и не нанести дополнительный ущерб, нужно пройти обучение. Есть тренировки на манекенах, вы можете получить квалифицированное обучение для того, чтобы научиться оказывать помощь», — подчеркнул он.

В экстренном случае ролик из соцсетей может помочь спасти кому-то жизнь, отметил врач.

«Конечно, можно научиться по ролику. Это не совсем правильно, но есть ролики, которые позволяют оценить свои возможности, посмотреть, как это делается. В принципе, там все подробно объяснено. Обычно это сделано для массового зрителя. В некоторых случаях, я думаю, это хороший способ, чем вообще ничего не делать и ничего не читать и не смотреть. Никто не знает, как это может произойти, а произойти может в любой момент с каждым человеком, который рядом с вами находится», — заключил он.

Ранее кардиолог назвал главное условие для снижения рисков болезней сердца.

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