Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Кардиолог назвал главное условие для снижения рисков болезней сердца

Кардиолог Кондрахин: для сердца очень важно двигаться не менее 40 минут в день
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Малоподвижный образ жизни наносит серьезный удар по сердечно-сосудистой системе, для которой очень важно регулярное движение. Хотя утверждение про 10 тыс. шагов в день – это маркетинговый ход, но если человек ориентируется на этот показатель, то это лучше, чем полное отсутствие нагрузки, заявил в беседе с RT терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

При неактивном образе жизни сердечно-сосудистая система не получает необходимой ей нагрузки, повышается риск лишнего веса, развивается детренированность, мышцы слабеют, из-за чего впоследствии человек уже не может справиться даже с самой элементарной нагрузкой, отметил врач.

«Появляются и диабет, и лишний вес, и сердечно-сосудистые заболевания», — добавил Кондрахин, подчеркнув, что организму жизненно необходима хотя бы минимальная регулярная физическая нагрузка.

Основная рекомендация – это активное движение не менее 40 минут в день, отметил кардиолог, подчеркнув, что без этого сердце сильно страдает.

Накануне врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что рост случаев серьезных заболеваний в молодом возрасте связан с тем, что население начало стареть раньше из-за неправильных пищевых привычек. По его словам, биологическое старение сдвинулось лет на 15–20, в результате чего выросло количество случаев, когда у молодых людей в возрасте 25 лет случаются инфаркты.

Неактивных россиян ранее обвинили в триллионном ущербе бюджету страны.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!