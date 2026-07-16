Кардиолог назвал главное условие для снижения рисков болезней сердца

Кардиолог Кондрахин: для сердца очень важно двигаться не менее 40 минут в день

Малоподвижный образ жизни наносит серьезный удар по сердечно-сосудистой системе, для которой очень важно регулярное движение. Хотя утверждение про 10 тыс. шагов в день – это маркетинговый ход, но если человек ориентируется на этот показатель, то это лучше, чем полное отсутствие нагрузки, заявил в беседе с RT терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

При неактивном образе жизни сердечно-сосудистая система не получает необходимой ей нагрузки, повышается риск лишнего веса, развивается детренированность, мышцы слабеют, из-за чего впоследствии человек уже не может справиться даже с самой элементарной нагрузкой, отметил врач.

«Появляются и диабет, и лишний вес, и сердечно-сосудистые заболевания», — добавил Кондрахин, подчеркнув, что организму жизненно необходима хотя бы минимальная регулярная физическая нагрузка.

Основная рекомендация – это активное движение не менее 40 минут в день, отметил кардиолог, подчеркнув, что без этого сердце сильно страдает.

Накануне врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что рост случаев серьезных заболеваний в молодом возрасте связан с тем, что население начало стареть раньше из-за неправильных пищевых привычек. По его словам, биологическое старение сдвинулось лет на 15–20, в результате чего выросло количество случаев, когда у молодых людей в возрасте 25 лет случаются инфаркты.

Неактивных россиян ранее обвинили в триллионном ущербе бюджету страны.