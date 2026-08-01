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Общество

Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре

Синоптик Леус: магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

В течение ближайших суток на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, причиной геомагнитных возмущений может стать корональный выброс массы, произошедший на Солнце 30 июля. Вероятность развития магнитной бури, по оценке специалиста, составляет 75%.

Как отметил Леус, начало геомагнитных возмущений прогнозируется во второй половине ближайшей ночи. Магнитная буря может продлиться от шести до девяти часов, после чего геомагнитное поле останется возмущенным до конца воскресенья и первой половины понедельника, однако интенсивность явления уже не будет достигать уровня магнитной бури.

Согласно прогнозным моделям, скорость солнечного ветра может увеличиться до 600 километров в час и более. В таких условиях ожидаются геомагнитные возмущения уровня G1 (слабая буря) или G2 (буря средней силы).

13 июля в ПНИПУ сообщили, что магнитное поле Солнца оказалось подчинено одному из самых известных законов физики турбулентности. Ученые впервые обнаружили, что колебания магнитного поля на полюсах звезды распределяются по закону, который советский математик Андрей Колмогоров вывел еще в 1941 году.

Ранее в России нашли способ точнее измерять магнитное поле.

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