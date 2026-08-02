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Общество

Беспилотная опасность объявлена в Московской области

Жителей Подмосковья предупредили об угрозе БПЛА
Alexey Belkin/Global Look Press

На территории Московской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону в мессенджере «Макс».

Жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам. Тех же, кто находится на улице или в автотранспорте, просят пройти в укрытие, подземный паркинг или переход.

Возможны перебои в работе мобильного интернета, предупредили экстренные службы.

Жителям также напомнили, что съемка беспилотников и работы систем противовоздушной обороны запрещена, а при обнаружении дронов или их частей нужно сообщать по телефону 112.

Утром 2 августа Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили более 630 украинских беспилотников. В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны пытались совершить атаки на 16 российских регионов и акватории Азовского и Черного морей.

Ранее Зеленский заявил о планах ВСУ по увеличению дальности ударов по России.

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