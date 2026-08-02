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Общество

Участники программы «Время героев» поздравили десантников с Днем ВДВ

Участники программы «Время героев» отметили героизм десантников в ходе СВО
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Участники программы «Время героев» отметили героизм десантников на самых ответственных участках. Об этом сообщается в канале кадровой и образовательной программы для участников и ветеранов специальной военной операции в Max.
 
Как рассказал участник второго потока программы «Время героев», Герой России Станислав Кочев, он с детства я хотел стать десантником.

«Мой отец — ветеран Афганистана. Дед и прадед прошли Великую Отечественную войну. С детства я хотел стать десантником. К этому стремился, к этому шел и поэтому после военной службы по призыву поступил в знаменитое Рязанское десантное училище», — заявил он.
 
В свою очередь, участник второго потока программы «Время героев», Кавалер трех орденов Мужества Владимир Михайловский также отметил, что с юношества мечтал быть десантником.

«С гордостью смотрел, как десантники совершают прыжки, уже в юном возрасте хотел стать десантником, быть похожим на отца и на всех представителей Воздушно-десантных войск», — сказал он.

Отмечается, что с первых дней специальной военной операции Кочев и Михайловский несли службу, защищая родину. Как подчеркнул Кочев, он чувствует гордость и ответственность.

«Теперь на меня смотрят старшее и младшее поколения, и мои ребята. Я не имею права их подвести. Братья десантники, крылатая пехота, в День ВДВ обращаюсь ко всем, кто выполнял и сегодня выполняет долг перед Родиной. Пусть девиз Маргелова: «Никто, кроме нас!» всегда будет твердым правилом», — подчеркнул он.

Сейчас оба офицера проходят обучение по программе «Время героев». Кочев работает заместителем председателя Государственного совета Республики Коми, а Михайловский сосредоточился на молодежной политике.

«Желаю вам крепкого здоровья, стальных нервов и, чтобы уходя на задачу, вы всегда возвращались в том же количестве», — подчеркнул Михайловский.

В этот день президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с праздником. Глава государства заявил, что в рядах легендарной крылатой пехоты всегда служили воины крепкой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером. Путин выразил уверенность, что десантники и впредь будут достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны.

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