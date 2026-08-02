В Подмосковье школьница уехала на велосипеде к бабушке и пропала

В Московской области волонтеры и полиция ищут 12-летнюю девочку, которая уехала на велосипеде в гости к бабушке и пропала. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

12-летняя девочка уехала из деревни Цибино во второй половине дня 1 августа. Родным она сказала, что направляется к бабушке в Москву. Домой несовершеннолетняя не вернулась и перестала выходить на связь, она может передвигаться на черном велосипеде с салатовой рамой.

К поискам подключились сотрудники МВД, волонтеры и родители. За ночь участники поисковой операции обследовали большую территорию, но следов ребенка пока не обнаружили. Семья предполагает, что девочка могла доехать до Москвы, но к бабушке так и не попала.

До этого в Петербурге нашли живой пропавшую шестилетнюю девочку. Ребенок ушел гулять во двор и исчез. Полиция и волонтеры искали несовершеннолетнюю всю ночь, в итоге девочка сама вернулась домой. Выяснилось, что она ночевала у соседей.

Ранее в Подмосковье нашли девочку, которая ушла искать сережку и пропала на три дня.