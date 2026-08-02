«Абсолютнейший цирк»: Тепляков устроил скандал в МГУ, где отказались принимать его детей

Многодетный отец Евгений Тепляков устроил скандал в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, где отказались принять его детей — 14-летнюю Алису Теплякову и ее брата, 12-летнего Хеймдалля. Об этом сообщает портал Voice.

«Вызвали полицию, происходит абсолютнейший цирк», — так Тепляков отреагировал на то, что его не пустили в кабинет приемной комиссии вуза.

По его словам, дверь закрыли прямо перед ним, а сотрудники в ужасе разбегались.

Сотрудники университета пытались остановить мужчину и просили прекратить снимать их, однако Тепляков не подчинился и не оставил свои попытки ворваться в кабинет. Ему также напомнили, что он оставил своих детей без присмотра.

Тогда сотрудники МГУ вызвали полицию. Как заявил замдекана по учебной работе факультета психологии Артем Ковалев, сотрудники вуза действовали в рамках закона, а Тепляков угрожал им и оскорблял их. Многодетный отец пытался пристроить Алису в магистратуру, однако Ковалев объяснил, что зачисление в магистратуру МГУ в 14 лет невозможно. Он также напомнил о том, что Алиса Теплякова в 2022 году не смогла окончить первый курс в связи с высоким уровнем сложности учебной программы.

До этого Mash писал, что Хеймдалль, окончивший девять классов школы в 11 лет, не смог поступить в столичный вуз на факультет, связанный с прикладной информатикой.

Ранее Тепляков прокомментировал сообщения о драке его дочери Алисы с одноклассницами.