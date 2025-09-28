Mash сообщает о том, что брата Алисы Тепляковой не приняли в вуз

11-летний сын Евгения Теплякова не смог поступить в столичный вуз. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, Хеймдалль Тепляков окончил 11 классов в девять лет. После этого он планировал поступить в университет на факультет, связанный с прикладной информатикой, однако попытки были неудачными. Так, ЕГЭ по математике он сдал на 52 балла, за знания русского языка получил 40. Вступительные экзамены он сдал «на тройки».

«Был шанс попасть на архитектурный курс в вузе с невысоким проходным – но Хеймдалля не смогли принять из-за отсутствия российских документов», – сообщается в публикации.

Мальчик родился в Китае, в России, по данным канала, свидетельство о рождении родители не получали. Их отец якобы не оформляет из-за боязни утечки данных.

В семье Тепляковых всего девять детей, несколько из них также добились результатов в учебе раньше сверстников. Так, Алиса Теплякова поступила в МГУ в девять лет, ее сестра Лея стала самой юной школьницей в РФ, еще одна сестра Терра – стала осваивать программу четвертого класса в четыре года.

Ранее отец Алисы Тепляковой обвинил избитую пенсионерку в нелюбви к многодетным парам.