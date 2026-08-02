«Просыпается ностальгия»: психолог объяснила интерес поколения 1990-х к летним лагерям

В России стали набирать популярность лагеря для взрослых — компании организуют досуг с мастер-классами и дискотеками на Алтае, в Карелии, Сочи и других российских регионах. Психолог Наталья Наумова в беседе с «Газетой.Ru» связала рост популярности лагерей у взрослых со стрессом и желанием окунуться в детство.

«Действительно, формат необычный, интересный и показывает, что люди находятся в очень высоком стрессе, очень сложно взрослым людям продолжать контролировать себя, свою жизнь. И в какой-то момент человек устает, и когда предлагается, что за него все спланировано, то это напоминает детский садик, школу, летний лагерь — просыпается какая-то ностальгия, человек вспоминает о том беззаботном времени, когда было так весело, много друзей, разных активностей, кружков и секций. И это увлекает, хочется попробовать этот формат. И иногда люди бегут от суеты, от работы, от повседневности, иногда от одиночества — у каждого своя причина. Но человеку удается там отдохнуть, восстановить свои силы», — сказала эксперт.

Психолог отметила, что формат лагерей позволяет перезагрузиться и найти новых друзей.

«Однозначно люди перезагружаются даже благодаря тому, что просто оказываются на природе — там, где видят линию горизонта, где психика отдыхает в полную меру. Плюс есть возможность найти единомышленников — людей, которым интересно одно и тоже. Есть тематические лагеря, где узконаправленно люди встречаются — можно по кружкам, по секциям найти единомышленников и в обычной жизни продолжить общаться. Зачастую взрослым людям сложно найти друзей, но оказавшись в такой детской среде, иногда удается найти компаньонов и сделать свою жизнь интереснее», — заключила она.

Компании организуют смены круглогодично в живописных российских регионах. Стоимость отдыха составляет от 30 до 150 тысяч рублей. Некоторые лагеря ориентированы исключительно на работу и нетворкинг, а некоторые — на отдых и ностальгию по детству с танцами и дневным сном.

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