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Общество

Психолог оценила пользу терапии криком для снижения стресса

Психолог Сурина: терапия криком поможет прожить подавленные эмоции
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Терапия криком, которая становится популярным способом для избавления от стресса, поможет людям выпустить и прожить все подавленные эмоции, которые не разрешали проявлять. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Ангелина Сурина.

По ее словам, крик становится популярным из-за особенностей воспитания, так как многих с детства приучали к тому, что им нельзя показывать свои эмоции. Эксперт отметила, что люди часто подавляют агрессию, поскольку боятся реакции и осуждения окружающих. В этом случае крик может помочь телу среагировать на неприятные ситуации из жизни, однако, вымещать эмоции нужно не на окружающих.

«Точно так же стоит поступать со слабостью – слезами. Например, поплакать или покричать в подушку один на один с собой. Дома, в разрешенное для шума время, можно включить громко музыку, выпустить всю злость, обиду на тех, кто сделал больно. Кроме того, можно покричать в лесу или, например, где-то на склоне горы – там, где нет людей», — отметила Сурина.

Психолог добавила, что подавленный эмоции могут перерасти в истерики, срывы или панические атаки, а после — в депрессию. Помочь справиться с этим могут также практики с битьем посуды, стрельба, бокс.

Психолог Елена Соловьева до этого говорила, что люди, которые не умеют проживать эмоции и контролировать их, нередко сталкиваются с искаженными мыслями и психосоматическими проблемами. Эксперт сравнила эмоции со светофором, указывающим человеку на то, что с ним сейчас происходит. При этом, как отметила психолог, это полносистемный психический процесс.

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