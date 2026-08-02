Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Двух украинок заставили извиниться за прослушивание русской музыки

На Украине двух женщин принудили публично извиниться за любовь к русской музыке
Telegram-канал «Политика Страны»

Во Львовской области Украины двух женщин заставили публично извиняться за то, что они слушали музыку на русском языке. Соответствующее видео опубликовало украинское издание «Страна.ua».

Инцидент произошел в городе Дрогобыче. Две компании отдыхали в соседних беседках, одна из них слушала музыку на русском языке. Женщин попросили выключить такую музыку, но они отказались, заявив, что всю жизнь говорят на русском языке. В результате между отдыхающими возник конфликт, пришлось вызвать полицию.

Извинения украинок записали на видео. Они сказали, что «больше такого не повторится», при этом мужской голос за кадром подсказывал, что им нужно говорить.

После госпереворота на Украине в 2014 году руководство страны начало вести борьбу с советской историей и всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. На Украине действует закон, который запрещает использование русского языка во всех сферах жизни.

До этого житель Украины заявил о «ренессансе русского языка» в стране. По его словам, все больше жителей Киева стали говорить на русском языке, а «украинский слышишь реже», да и сами украинцы за рубежом говорят на русском.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила увеличить штрафы за использование русского языка в 10 раз.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Прививки от гепатита и очереди за питьевой водой. Что происходит в Тюмени из-за небывалого паводка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!