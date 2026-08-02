На Украине двух женщин принудили публично извиниться за любовь к русской музыке

Во Львовской области Украины двух женщин заставили публично извиняться за то, что они слушали музыку на русском языке. Соответствующее видео опубликовало украинское издание «Страна.ua».

Инцидент произошел в городе Дрогобыче. Две компании отдыхали в соседних беседках, одна из них слушала музыку на русском языке. Женщин попросили выключить такую музыку, но они отказались, заявив, что всю жизнь говорят на русском языке. В результате между отдыхающими возник конфликт, пришлось вызвать полицию.

Извинения украинок записали на видео. Они сказали, что «больше такого не повторится», при этом мужской голос за кадром подсказывал, что им нужно говорить.

После госпереворота на Украине в 2014 году руководство страны начало вести борьбу с советской историей и всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. На Украине действует закон, который запрещает использование русского языка во всех сферах жизни.

До этого житель Украины заявил о «ренессансе русского языка» в стране. По его словам, все больше жителей Киева стали говорить на русском языке, а «украинский слышишь реже», да и сами украинцы за рубежом говорят на русском.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила увеличить штрафы за использование русского языка в 10 раз.