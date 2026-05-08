Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

«Киев снова русскоязычный»: житель Украины заявил о возрождении русского языка

Житель Украины заявил о «ренессансе русского языка» в стране
Dan Bashakov/AP

Украинский блогер заявил, что все больше жителей Киева стали говорить на русском языке, он назвал это явление «ренессансом русского языка на Украине». Видео опубликовало украинское издание «Страна.ua».

«Киев снова русскоязычный. Думаю, все уже заметили этот ренессанс русского языка на Украине», — сказал блогер.

По его мнению, раньше слышать русскую речь в Киеве было удивительно, теперь же «украинский слышишь реже».

Блогер обратил внимание, что как бы ни старались насаждать мысль «об имперском влиянии» русского языка, но реальность такова, что на нем говорит большая часть постсоветского пространства и, в частности, сами украинцы за рубежом. Блогер заявил, что происходящее с русским языком в стране напоминает ему борьбу с ветряными мельницами.

До этого министр культуры Украины Татьяна Бережная сообщила, что более 70% украинцев предпочитают пользоваться русскоязычным контентом.

С 2014 года на Украине проводится курс на открытое вытеснение русского языка, в частности в 2019 году власти приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который ограничил возможность использования русского и языков национальных меньшинств.

Ранее омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что украинцы «слишком легко усваивают» русский язык.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!