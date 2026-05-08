«Киев снова русскоязычный»: житель Украины заявил о возрождении русского языка

Украинский блогер заявил, что все больше жителей Киева стали говорить на русском языке, он назвал это явление «ренессансом русского языка на Украине». Видео опубликовало украинское издание «Страна.ua».

«Киев снова русскоязычный. Думаю, все уже заметили этот ренессанс русского языка на Украине», — сказал блогер.

По его мнению, раньше слышать русскую речь в Киеве было удивительно, теперь же «украинский слышишь реже».

Блогер обратил внимание, что как бы ни старались насаждать мысль «об имперском влиянии» русского языка, но реальность такова, что на нем говорит большая часть постсоветского пространства и, в частности, сами украинцы за рубежом. Блогер заявил, что происходящее с русским языком в стране напоминает ему борьбу с ветряными мельницами.

До этого министр культуры Украины Татьяна Бережная сообщила, что более 70% украинцев предпочитают пользоваться русскоязычным контентом.

С 2014 года на Украине проводится курс на открытое вытеснение русского языка, в частности в 2019 году власти приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который ограничил возможность использования русского и языков национальных меньшинств.

Ранее омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что украинцы «слишком легко усваивают» русский язык.