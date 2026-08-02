Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Петербуржец купил квартиру за 8 млн с «вечным» жильцом

Mash: жителю Санкт-Петербурга продали квартиру вместе с проживающим там стариком
Lipskiy/Shutterstock/FOTODOM

Жителю Петербурга продали квартиру вместе с проживающим там стариком. О новой схеме мошенничества с недвижимостью сообщил Telegram-канал Mash.

Потерпевший приобрел жилье за 8 млн рублей и еще несколько вложил в ремонт помещения. Когда владелец завершил работы, к нему приехал старик и предъявил документ о возможности бессрочного права проживания в квартире.

Как выяснилось, это право пенсионер получил в 1990-х годах во время приватизации, когда отказался от своей доли в пользу другого собственника. Бывший собственник недвижимости посоветовал мужчине «просто подружиться» с дедушкой и принять его в семью, а затем перестал выходить на связь.

В полиции потерпевшему сказали, что ничем не могут помочь, поскольку закон на стороне пенсионера. В связи с этим решить вопрос с «вечным» жителем квартиры не получится даже через суд.

В Mash посоветовали при покупке квартиры, которая была приватизирована, заказывать архивную справку по форме №9, чтобы исключить риски проживания с посторонним человеком.

До этого нотариус Ольга Фрик рекомендовала при покупке квартиры проверять предыдущих владельцев. По ее словам, в первую очередь при проверке истории недвижимости должна насторожить частая смена владельцев за короткий срок, поскольку это признак мошенничества.

Ранее россиянкам назвали главные риски покупки квартиры вне брака.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Прививки от гепатита и очереди за питьевой водой. Что происходит в Тюмени из-за небывалого паводка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!