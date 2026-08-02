Петербуржец купил квартиру за 8 млн с «вечным» жильцом

Жителю Петербурга продали квартиру вместе с проживающим там стариком. О новой схеме мошенничества с недвижимостью сообщил Telegram-канал Mash.

Потерпевший приобрел жилье за 8 млн рублей и еще несколько вложил в ремонт помещения. Когда владелец завершил работы, к нему приехал старик и предъявил документ о возможности бессрочного права проживания в квартире.

Как выяснилось, это право пенсионер получил в 1990-х годах во время приватизации, когда отказался от своей доли в пользу другого собственника. Бывший собственник недвижимости посоветовал мужчине «просто подружиться» с дедушкой и принять его в семью, а затем перестал выходить на связь.

В полиции потерпевшему сказали, что ничем не могут помочь, поскольку закон на стороне пенсионера. В связи с этим решить вопрос с «вечным» жителем квартиры не получится даже через суд.

В Mash посоветовали при покупке квартиры, которая была приватизирована, заказывать архивную справку по форме №9, чтобы исключить риски проживания с посторонним человеком.

До этого нотариус Ольга Фрик рекомендовала при покупке квартиры проверять предыдущих владельцев. По ее словам, в первую очередь при проверке истории недвижимости должна насторожить частая смена владельцев за короткий срок, поскольку это признак мошенничества.

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