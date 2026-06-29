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Россиянкам назвали главные риски покупки квартиры вне брака

Девелопер Газетдинова: ипотеку вне брака нужно считать из расчета оплаты одной
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

При покупке квартиры вне брака важно заранее просчитать не только ипотечный платеж, но и юридические последствия сделки: кто будет собственником, кто отвечает по кредиту и что произойдет при изменении семейного статуса. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова.

По ее словам, женщины все чаще покупают жилье самостоятельно или до вступления в брак. Так, по данным Яндекс Недвижимости, в 2025 году доля незамужних покупательниц новостроек составила 31%, тогда как холостых мужчин среди покупателей было 12%.

«Одно из главных опасений при такой покупке — остаться один на один с платежом. В отличие от семейной сделки, где расходы могут распределяться между двумя доходами, ипотека вне брака требует более жесткого расчета. Нужно учитывать не только текущий доход, но и возможную смену работы, временное снижение заработка, болезнь, декрет или необходимость помогать близким. Самый безопасный подход — считать ипотеку так, будто весь платеж придется обслуживать самостоятельно. Помощь партнера может быть плюсом, но не должна быть условием, без которого сделка становится рискованной», — отметила Газетдинова.

По ее словам, к ежемесячному платежу нужно заранее прибавлять расходы на страховку, ремонт, мебель, налоги, коммунальные платежи, переезд и финансовый резерв минимум на несколько месяцев выплат.

Второй блок рисков связан с документами. Квартира, купленная до брака, по общему правилу считается личным имуществом собственника, однако если после свадьбы ипотека продолжает гаситься из семейного бюджета, предметом спора могут стать вложения в жилье, предупредила Газетдинова.

Еще сложнее ситуация в незарегистрированных отношениях. Если партнер участвует в первоначальном взносе, ремонте или ежемесячных платежах, но это нигде не оформлено, затем доказать договоренности будет трудно, сказала девелопер.

«Если другой человек участвует в первоначальном взносе, ремонте или ежемесячных платежах, это лучше фиксировать до сделки, а не вспоминать об этом после расставания или регистрации брака», — подчеркнула Газетдинова.

Эксперт посоветовала оценивать ликвидность самой квартиры — возможность ее быстро и выгодно продать. Жилье, выбранное «на сейчас», через несколько лет может перестать подходить по площади, району или семейному сценарию, сказала эксперт.

Перед ипотекой вне брака Газетдинова рекомендовала проверить четыре блока: финансовую нагрузку, юридические условия сделки, документы на объект и жизненный сценарий на несколько лет вперед.

По ее словам, риск возникает не из-за семейного статуса, а из-за непросчитанных условий: устных договоренностей, отсутствия резерва, переоценки будущих доходов и неясного понимания, кому и на каких правах принадлежит квартира.

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