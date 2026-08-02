Россиян предостерегли от купания в фонтанах

Купание в фонтане может привести к переохлаждению организма и различным кожным заболеваниям, предупредил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист обратил внимание, что фонтаны — это не те места, где можно принимать водные процедуры. Их предназначение заключается в совершенно другом, подчеркнул он.

«Теоретическая возможность получить заболевание или какие-то кожные нарушения, нахлебавшись воды из фонтана, существует, но она эпидемиологически не значима», — отметил Онищенко.

По его словам, в городах фонтаны работают на водопроводной воде, качество которой регулярно проверяется. Но, несмотря на это, существуют определенные риски при купании в фонтане в прохладную погоду. Онищенко пояснил, что вода в фонтанах не нагревается и постоянно циркулирует — в сочетании друг с другом эти два фактора могут привести к переохлаждению.

На этом фоне специалист призвал россиян беречь себя. В то же время он поздравил граждан с Днем Воздушно-десантных войск, который в России отмечается 2 августа.

Ранее врач рассказала об опасностях купания в грязных водоемах.