Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Россиян предостерегли от купания в фонтанах

Онищенко: купание в фонтане может спровоцировать кожные заболевания
Илья Питалев/РИА «Новости»

Купание в фонтане может привести к переохлаждению организма и различным кожным заболеваниям, предупредил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист обратил внимание, что фонтаны — это не те места, где можно принимать водные процедуры. Их предназначение заключается в совершенно другом, подчеркнул он.

«Теоретическая возможность получить заболевание или какие-то кожные нарушения, нахлебавшись воды из фонтана, существует, но она эпидемиологически не значима», — отметил Онищенко.

По его словам, в городах фонтаны работают на водопроводной воде, качество которой регулярно проверяется. Но, несмотря на это, существуют определенные риски при купании в фонтане в прохладную погоду. Онищенко пояснил, что вода в фонтанах не нагревается и постоянно циркулирует — в сочетании друг с другом эти два фактора могут привести к переохлаждению.

На этом фоне специалист призвал россиян беречь себя. В то же время он поздравил граждан с Днем Воздушно-десантных войск, который в России отмечается 2 августа.

Ранее врач рассказала об опасностях купания в грязных водоемах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Прививки от гепатита и очереди за питьевой водой. Что происходит в Тюмени из-за небывалого паводка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!