Два трамвая лоб в лоб столкнулись в Улан-Удэ и попали на видео

В Бурятии два трамвая лоб в лоб столкнулись на рельсах и попали на видео

В центре Улан-Удэ произошло лобовое столкновение двух трамваев. Об этом сообщается в паблике МВД по республике Бурятия в соцсети «ВКонтакте».

»️Предварительно установлено, что столкновение произошло при следовании транспортных средств по маршруту. В качестве одной из основных версий рассматривается технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях», — отмечается в сообщении полиции.

ДТП произошло на перекрестке улицы Гагарина и проспекта 50-летия Октября. Медицинские работники на месте происшествия осматривают водителя трамвая и девятерых пассажиров, включая двух несовершеннолетних. В районе места аварии ограничено движение транспорта.

На кадрах с места ДТП видно, что оба трамвайных вагона получили сильные механические повреждения передней части, у них разбиты водительские кабины.

Ранее на видео попало, как фура снесла легковушку в Челябинской области.