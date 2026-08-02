Минпросвещения утвердило новые направления внеурочных занятий

В новом учебном году российские школьники смогут посещать до девяти рекомендованных Минпросвещения направлений внеурочной деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендательное письмо ведомства.

Согласно рекомендациям ведомства, «Разговоры о важном» предусмотрены для учеников 1–11 классов, программа «Россия — мои горизонты» — для 6–11-х классов, а «Орлята России» — для учащихся начальной школы. Для 8-х и 10-х классов также предлагаются военные учебные сборы или занятия по начальной военной подготовке.

Кроме того, школам рекомендовано организовать курсы по финансовой грамотности, историческому просвещению, математическому и естественно-научному образованию, профильному обучению и физическому развитию.

Объем внеурочных занятий может составлять до 10 часов в неделю. При этом общий объем не должен превышать 1350 часов за 1–4-е классы, 1700 часов за 5–9-е классы и 680 часов за 10–11-е классы.

В июне глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство разрабатывает формат единого образовательного пространства в школах, после чего планирует в течение двух лет снабдить кабинеты необходимым оборудованием для изучения ИЗО, музыки, математики, физики, химии и биологии.

Ранее Минпросвещения РФ ограничило объем контрольных в школах.