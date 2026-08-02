В Госдуме предложили ввести «материнскую зарплату»

Женщинам с детьми должны получать ежемесячную «материнскую зарплату» в размере 20 тысяч рублей за каждого ребенка от трех лет. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев в разговоре с ТАСС.

Гусев отметил, что действующие меры поддержки распространяются на отдельные категории семей, в том числе многодетные и неполные. Однако, по его словам, этого недостаточно.

Депутат считает, что женщины, воспитывающие несколько детей, зачастую не могут полноценно работать, из-за чего семья живет в основном на доход одного из супругов. По его мнению, введение «материнской зарплаты» стало бы дополнительной мерой поддержки и могло бы положительно повлиять на демографическую ситуацию в стране.

С похожей инициативой выступал глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он предложил ввести ежемесячную «родительскую зарплату» для одного из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей. По словам Миронова, растить ребенка – это огромный труд, а родитель, который занимается семьей, «вкладывает в будущее страны не меньше, чем тот, кто ходит на работу».

До этого россиянам напомнили, что в стране действуют меры поддержки для молодых семей, планирующих покупку жилья. В том числе для них положена соцвыплата в размере не менее 30% расчетной стоимости недвижимости, а если у пары есть дети, то эта сумма увеличивается до 35%.

Ранее в Госдуме рассказали о необычной просьбе россиянок, кормящих грудью.