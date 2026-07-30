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Общество

В Госдуме рассказали о необычной просьбе россиянок, кормящих грудью

Буцкая: кормящие грудью россиянки попросили «новые груди» как меру поддержки
Shutterstock

В России кормящие матери попросили включить операцию по коррекции груди после грудного вскармливания в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, чьи слова приводит ТАСС.

По ее словам, после проведения Недели грудного вскармливания был организован опрос среди матерей, в котором они могли высказать свои пожелания о поддержке в процессе длительного кормления. Среди предложенных вариантов оказались денежные выплаты и дополнительный выходной.

«Знаете, что выбрали? Новые груди они выбрали. Операции по улучшению груди», – отметила Буцкая на пресс-конференции.

Она добавила, что особенно активно эту идею поддержали многодетные матери, которые предложили включить такие процедуры в программу ОМС, аналогично бесплатным услугам стоматологии.

Кроме того, в Госдуме разрабатывается законопроект, направленный на защиту прав женщин, кормящих детей в общественных местах. Этот документ предполагает создание комфортных условий для грудного вскармливания в различных учреждениях.

По словам Буцкой, инициатива возникла на фоне случаев, когда кормящих матерей просили покинуть такие места, как музеи, фитнес-клубы и рестораны.

Законопроект пока не был представлен в Госдуму, так как не получил необходимых отзывов.

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