Россиянам рассказали, как с сентября изменятся правила провоза багажа

С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу обновленные правила перевозки багажа в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, включая такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ Минтранса РФ.

Согласно новым требованиям, таксопарки смогут самостоятельно устанавливать ограничения по размерам и количеству ручной клади. При этом вещи пассажиров не должны мешать обзору водителя или повреждать салон автомобиля.

Также пассажирам разрешат по согласованию с водителем перевозить в салоне багаж, который не помещается в багажник, если это не влияет на безопасность поездки. Инвалидные кресла-коляски будут перевозиться бесплатно.

Документ уточняет и правила перевозки животных. Собак можно перевозить в наморднике и на поводке с подстилкой, а мелких животных и птиц — в закрытых контейнерах с водонепроницаемым дном и вентиляцией. Размер контейнера не должен превышать 120 сантиметров по сумме трех измерений, если перевозчик не установил иной лимит.

Кроме того, сохраняется запрет на перевозку опасных, токсичных, взрывчатых и радиоактивных веществ. Оружие разрешается перевозить только в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

В мае в России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах. Теперь их запрещено заряжать в полете и нельзя будет провозить особенно мощные устройства. Кроме того, в пояснении к правилам указано, что провозить аккумуляторы в багаже категорически запрещено. Внешние аккумуляторы обязательно надо брать в ручную кладь и хранить в доступном месте под контролем.

Ранее в России захотели запретить «драконовские» комиссии за возврат авиабилетов.