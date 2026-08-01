Выросло число пострадавших при взрыве в ресторане в центре Москвы

НАК: число пострадавших при взрыве в ресторане в центре Москвы возросло до 21

Число пострадавших при взрыве возле ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади в центре Москвы возросло до 21 человека. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), передает РИА Новости.

«21 человек получили ранения различной степени тяжести», — сообщили в комитете.

В НАК добавили, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в ресторане 1 августа. Согласно данным Telegram-канала 112, ресторан был закрыт для проведения частного мероприятия: в заведении проходила свадьба, на которую были приглашены около 50 человек.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. Среди погибших: охранник, который пытался задержать женщину, подозреваемую в попытке проноса взрывного устройства, сама подозреваемая, а также один из посетителей.

Также в НАК сообщили, что число пострадавших увеличилось до 21 человека.

Ранее появилась версия о дистанционном подрыве бомбы в центре Москвы.