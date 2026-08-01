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Общество

Состояние здоровья задержанной в Грузии по запросу США россиянки ухудшилось

Мельников: задержанной в Грузии по запросу США россиянке Курашкевич стало хуже
Александр Имедашвили/РИА «Новости»

Состояние здоровья гражданки России Татьяны Курашкевич, задержанной в Грузии по запросу США, ухудшилось во время содержания в следственном изоляторе. Об этом сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По его словам, в адрес президента общества Красного Креста Грузии Натии Лоладзе направлено обращение, в котором говорится, что россиянка испытывает серьезные проблемы со здоровьем, однако не получает необходимых лекарств и надлежащего медицинского наблюдения.

Согласно обращению, у Курашкевич диагностированы гипертония с повышенным артериальным давлением, требующая регулярного приема гипотензивных препаратов, общая слабость и состояние преддиабета, при котором необходимы диета и контроль уровня сахара в крови.

«Татьяне требуется хирургическая операция по извлечению опорной пластины голеностопа после перенесенного перелома в сентябре 2025 года», — процитировал Мельников выдержку из обращения.

Татьяна Курашкевич была задержана в июне 2026 года в международном аэропорту Тбилиси. Она находилась в международном розыске по линии Интерпола по запросу США. По словам адвоката россиянки Бека Немсицверидзе, у американской стороны есть вопросы к его клиентке в связи с импортом и экспортом санкционной продукции, в отношении нее начато расследование. Юрист утверждает, что россиянка не знала ни о возбужденном против нее уголовном деле в США, ни о том, что ее ищет Интерпол. Курашкевич поместили в СИЗО.

Ранее Интерпол объявил в розыск российского школьника.

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