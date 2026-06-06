В Грузии задержали находившуюся в международном розыске россиянку

В международном аэропорту Тбилиси задержали гражданку России, находившуюся в международном розыске по линии Интерпола по запросу США. Об этом сообщил грузинскому телеканалу TV Pirveli адвокат россиянки Бека Немсицверидзе.

По словам юриста, у американской стороны есть вопросы к его клиентке в связи с импортом и экспортом санкционной продукции, в отношении нее начато расследование.

«Накануне женщина прибыла в Грузию, и была задержана в аэропорту Тбилиси», — сказал адвокат.

Он заявил, что гражданка РФ приехала в эту страну с туристической целью. Как утверждает Немсицверидзе, россиянка не знала ни о возбужденном против нее уголовном деле в Соединенных Штатах, ни о том, что находится в международном розыске по линии Интерпола.

До этого суд в США приговорил гражданина России Олега Пацулю к 70 месяцам тюрьмы за незаконный экспорт товаров и отмывание денег.

Ранее Интерпол объявил в розыск российского школьника.