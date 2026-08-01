Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Башкирии пьяная девочка напала с ножом на двух подруг

В Башкирии 15-летнюю девочку задержали за нападение с ножом на двух сверстниц
Shutterstock

В Башкирии полиция задержала 15-летнюю девочку, которая во время распития алкоголя ранила ножом двух своих сверстниц. Об этом сообщили в управлении МВД по республике.

Инцидент произошел в Стерлитамаке, где трое 15-летних девочек находились в квартире без взрослых. Во время употребления спиртных напитков одна из них, взяв кухонный нож, нанесла ранения двум подругам.

Задержание несовершеннолетней провела группа быстрого реагирования МВД, которая прибыла по вызову скорой помощи. Пострадавших девочек доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего. Также будет проведена проверка действий законных представителей подростков, чтобы оценить их ответственность за обеспечение безопасности и контроль за досугом детей, а также за допуск к употреблению алкоголя.

На прошлой неделе в Красноярском крае пьяный подросток, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2109, сбил двух пешеходов, находившихся на обочине. В результате аварии мужчины 46 и 35 лет не выжили.

Ранее в Удмуртии пьяный подросток пытался ограбить магазин и попался.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 1 августа. Атака на теплоход «Росатома», планы Трампа на Украину и Тюмень под водой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!