В Башкирии пьяная девочка напала с ножом на двух подруг

В Башкирии 15-летнюю девочку задержали за нападение с ножом на двух сверстниц

В Башкирии полиция задержала 15-летнюю девочку, которая во время распития алкоголя ранила ножом двух своих сверстниц. Об этом сообщили в управлении МВД по республике.

Инцидент произошел в Стерлитамаке, где трое 15-летних девочек находились в квартире без взрослых. Во время употребления спиртных напитков одна из них, взяв кухонный нож, нанесла ранения двум подругам.

Задержание несовершеннолетней провела группа быстрого реагирования МВД, которая прибыла по вызову скорой помощи. Пострадавших девочек доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего. Также будет проведена проверка действий законных представителей подростков, чтобы оценить их ответственность за обеспечение безопасности и контроль за досугом детей, а также за допуск к употреблению алкоголя.

На прошлой неделе в Красноярском крае пьяный подросток, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2109, сбил двух пешеходов, находившихся на обочине. В результате аварии мужчины 46 и 35 лет не выжили.

Ранее в Удмуртии пьяный подросток пытался ограбить магазин и попался.