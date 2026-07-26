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В Красноярском крае пьяный подросток без прав сбил двух пешеходов

В Красноярском крае пьяный 17-летний водитель сбил двух человек

В селе Нарва Красноярского края несовершеннолетний водитель спровоцировал ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД 24».

По предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 сбил двух пешеходов, находившихся на обочине. В результате аварии мужчины 46 и 35 лет не выжили. Также пострадал 20-летний пассажир «девятки» — он госпитализирован с травмами.

В Госавтоинспекции установили, что подросток не имел водительских прав и управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении несовершеннолетнего водителя составлены административные протоколы, общая сумма штрафов превысит 47 тысяч рублей. Кроме того, сотрудники ГИБДД подготовили рапорт о привлечении родителей подростка к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

До этого в ДТП на юге Москвы перевернулась легковушка.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах водитель уснул за рулем и въехал в остановку с людьми.

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