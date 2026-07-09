В Удмуртии пьяный подросток пытался ограбить магазин и попался

В Удмуртии подростка будут судить за попытку ограбления магазина

В Удмуртии 17-летнему юноше может грозить до семи лет колонии за попытку ограбления супермаркета. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, пьяный несовершеннолетний пытался стащить продукты из магазина. Его заметили сотрудник торговой точки, сбежать подростку не удалось.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное доходе следствия он полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, юноше может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого в Йошкар-Оле полиция задержала 44-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на пекарню. Мужчина в маске вошел в помещение и, угрожая работнице ножом, потребовал деньги. Получив наличность, налетчик пояснил кассиру, что таким образом хочет проверить, как работает полиция, после чего вернул деньги и скрылся.

Ранее в Сочи подросток распилил родительский сейф, чтобы отдать деньги мошенникам.