Жители приморского Спасска-Дальнего пожаловались на подтопление участков и дорог

Обильные дожди в Приморском крае привели к подтоплению города Спасска-Дальнего — вода в реках поднялась от 0,1 до 1,5 метров. Как рассказали очевидцы «Газете.Ru», у некоторых жителей города затопило огороды, подвалы и дворы.

«Осадки идут относительно недолго, но они выпали очень обильно — в течение последних суток шли ливневые дожди, практически не прекращаясь. Большой объем воды подтопил заречную часть города, в основном — все огороды, улицу. Вода с полей вытекла и подтопила не только огороды, но и дворы, и дома. Ситуация, я скажу, не очень хорошая, но большого масштаба, как бывало раньше, нет. Люди некоторые, я вот ехал по улице, включали большие насосы, откачивали воду, где-то с подвалов своих домов, где-то, может, и со дворов. Кто как мог, по своим силам, тот и действовал», — рассказал житель Спасска Тихон.

Несколько населенных пунктов Приморья подтопило в 2023 году — тогда в регионе объявляли режим ЧС. Как рассказала другая местная жительница Агата, «окрепший огород» снова затопило спустя 3 года.

«В этом году урожай был хороший — помидоры, огурцы. Такие завязи и овощей, и ягод. Только в этом году, после наводнения [речь о 2023 году, когда в регионе объявлялся режим ЧС — прим. «Газета.Ru»] мы, конечно, вырастили все заново. На огороде опять пересадили клубнику, овощи, подняли его уровень землей — и снова все потеряли. Не осталось ни картошки, ни помидор, ни огурцов, ни капусты», — сказала она.

Мэр Спасска-Дальнего Олег Митрофанов в своих соцсетях рассказал, что в городе действуют два пункта временного размещения. Он также посоветовал местным жителям «максимально обезопасить свое имущество».

Согласно прогнозу погоды, в Приморье продолжатся дожди до 3 августа. По информации краевого МЧС, 1 и 2 августа в Спасском районе и городе прогнозируются опасные гидрологические явления на реках. Жителям порекомендовали собрать документы и вывести животных в безопасное место.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке подтопило десятки жилых домов и сотни участков.