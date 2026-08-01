В Новокузнецке подтопило десятки жилых домов и сотни участков

В Новокузнецке после непогоды частично подтопило 200 приусадебных участков и 35 жилых домов в Орджоникидзевском районе, написал в Telegram-канале мэр города Денис Ильин.

Чиновник отметил, что они находятся в низинах, где собирается дождевая вода. Для жителей развернули два пункта временного размещения на 70 человек каждый. Пока туда обратились только два местных жителя.

По словам градоначальника, силами 41 специалиста и 21 единицы техники власти очищают водопропускные сооружения, откачивают воду с подтопленных территорий, восстанавливают канал и чистят русло Алениного ручья.

До этого из-за «небывалого паводка» в зоне подтопления в Тюменской области оказались 29 населенных пунктов. Подъем воды произошел сразу на двух реках — Туре и Пышме. В регионе подтопило дома и приусадебные участки. Власти начали закрывать низкие места и по возможности укреплять земляные валы, так как вода будет подниматься еще два-три дня и важно ее сдержать.

Ранее фельдшер доплыла до больного ребенка на лодке из-за подтопления деревни.