Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Новокузнецке подтопило десятки жилых домов и сотни участков

Мэр Ильин: из-за непогоды в Новокузнецке подтоплены 200 участков и 35 домов
Telegram-канал «Денис Ильин»

В Новокузнецке после непогоды частично подтопило 200 приусадебных участков и 35 жилых домов в Орджоникидзевском районе, написал в Telegram-канале мэр города Денис Ильин.

Чиновник отметил, что они находятся в низинах, где собирается дождевая вода. Для жителей развернули два пункта временного размещения на 70 человек каждый. Пока туда обратились только два местных жителя.

По словам градоначальника, силами 41 специалиста и 21 единицы техники власти очищают водопропускные сооружения, откачивают воду с подтопленных территорий, восстанавливают канал и чистят русло Алениного ручья.

До этого из-за «небывалого паводка» в зоне подтопления в Тюменской области оказались 29 населенных пунктов. Подъем воды произошел сразу на двух реках — Туре и Пышме. В регионе подтопило дома и приусадебные участки. Власти начали закрывать низкие места и по возможности укреплять земляные валы, так как вода будет подниматься еще два-три дня и важно ее сдержать.

Ранее фельдшер доплыла до больного ребенка на лодке из-за подтопления деревни.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что из сериалов посмотреть в августе. «Алиса в Стране чудес», «Звездные войны» в аниме и триллер в духе «Элиты»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!