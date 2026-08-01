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Общество

Человек-паук выпрыгнул из джипа, чтобы помочь инвалиду на переходе

В США мужчина в костюме Человека-паука помог мужчине в инвалидной коляске

В американском городе Джонсборо человек в костюме Человека-паука помог мужчине в инвалидной коляске перебраться на другую сторону шестиполосной дороги. Видео с камер наблюдения публикует NBC News.

Телеканал сообщает, что Человек-паук вылез из джипа, который ждал разрешающего сигнала светофора. Он довез кресло до конца перекрестка и вернулся за руль.

По данным СМИ, инвалиду помог 20-летний Кристофер Хелленталь. Он ехал с мероприятия в костюме супергероя и подумал, что это будет забавно.

До этого в Петропавловске-Камчатском мужчина надел на церемонию бракосочетания костюм Пикачу. Невеста рассказала, что ее избранник мечтал пожениться в костюме пчелы, но не нашел такого костюма, который бы ему понравился, поэтому выбрал замену.

Перед церемонией девушка помогла жениху надеть костюм и надуть его с помощью специального моторчика, а затем будущие супруги вошли в зал регистрации браков, поставили подписи в свидетельстве и надели друг другу обручальные кольца. Затем мужчина снял костюм и молодожены поцеловались.

Ранее трек российской певицы вырезали из украинской версии нового «Человека-паука».

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