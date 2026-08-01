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Общество

Медработники в Румынии пригрозили продлением забастовки

Румынские медики грозят новыми забастовками из-за закона, снижающего их зарплаты
Global Look Press

Профсоюзы медработников Румынии продолжат забастовку, если власти примут решение об утверждении нового закона о зарплатах, который урежет доходы врачей. Об этом сообщил председатель федерации Sanitas Юлиан Попе, передает РИА Новости.

«Если правительство подхватит этот законопроект, мы возобновим всеобщую забастовку в системе здравоохранения», — сказал Попе.

Он отметил, что участники забастовки добились отсрочки рассмотрения проекта нового закона о зарплате, и выразил надежду, что политические силы, которые будут решать этот вопрос, осознают, что такой законопроект принимать нельзя.

28 июля Федерация профсоюзов медицинских работников Румынии Sanitas начала забастовку в больницах по всей стране из-за недовольства, вызванного новым законом об оплате труда. Акция протеста была приостановлена 31 июля после того, как правительство одобрило меры по найму сотрудников в государственные больницы, где наблюдается нехватка кадров.

В Sanitas сообщили, что в забастовке участвовали около двух третей работников примерно 400 государственных больниц. При этом продолжали работать экстренные службы и пациентам в критическом состоянии оказывали помощь.

Закон о единой системе оплаты труда должен быть принят до 31 августа. Он является одним из обязательств Румынии в рамках Национального плана восстановления и устойчивости. В противном случае страна рискует лишиться €770 млн (70,2 млрд рублей) финансирования из европейских фондов.

Ранее румынские правоохранители разогнали забастовку пастухов слезоточивым газом.

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