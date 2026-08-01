До 28 увеличилось число жертв иркутского психолога, домогавшегося пациенток

До 28 увеличилось число жертв иркутского психолога Леонида Рыбалко, который втирался в доверие к пациенткам и домогался их, в числе пострадавших — двое мужчин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В числе новых пострадавших — 34-летняя Елена. Она обратилась в Следственный комитет с заявлением, в котором заявила, что стала жертвой домогательств и насилия со стороны Рыбалко.

По словам пострадавшей, она начала проходить терапию в 2021 году, когда у нее диагностировали тревожное расстройство после рождения ребенка и развода с мужем. Специалист понравился Елене, однако через несколько месяцев он стал оказывать пациентке неуместное внимание: делал комплименты, обнимал, усаживал к себе на колени, признавался в любви. Когда Елена дала отпор, Рыбалко заявил, что его поведение и неприличные предложения были частью курса терапии.

Елена прекратила лечение у Рыбалко, а в 2023 году узнала, что другие пациентки обвинили психолога в аналогичных домогательствах. Она написала в интернете негативный отзыв о нем — тогда Рыбалко вышел с ней на связь и организовал встречу, где плакал, предлагал компенсацию и признавался, что имел интимные отношения с четырьмя пациентками. Елена не взяла деньги, но и отзыв не удалила и обратилась с заявлением к следователям.

В настоящее время известно минимум о 28 пострадавших от «услуг» Рыбалко, двое из них — мужчины. Сам Рыбалко, по данным Baza, может скрываться в Израиле.

Ранее сообщалось, что 72-летний школьный психолог домогался маленьких детей в своем кабинете и получил за это штраф.