В московском парке у редкой птицы появились птенцы

У редкой красношейной поганки в Терлецком парке в Москве появились птенцы. Об этом сообщает столичный департамент природопользования и защиты окружающей среды в канале на платформе «Макс».

В сообщении отмечается, что красношеная поганка загнездилась в Терлецком лесопарке недавно, и это произошло впервые за всю историю орнитологических наблюдений в Москве. В департаменте рассказали, что птенцы обычно забираются на спины родителей и прячутся в теплых перьях, а снаружи видны только их маленькие головы.

«Пока один родитель добывает корм, второй присматривает за выводком. Потом они меняются ролями. Даже во время плавания, а в случае угрозы - и при нырянии, птенцы остаются на спинах взрослых птиц - так им тепло и безопасно», — рассказали в департаменте.

19 июля сообщалось, что в Московском зоопарке родился птенец японского журавля. Для его родителей это уже третье совместное потомство. Самца зовут Кореец, а самку Сунагава. Как рассказали в зоопарке, пол птенца пока пока не известен, его можно будет определить только при помощи анализа крови, однако сейчас он не нужен.

Ранее таксист проехался с птицей на пальце по Москве и попал на камеру.