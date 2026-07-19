В Московском зоопарке родился японский журавль

В Московском зоопарке родился птенец японского журавля. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Птенец вылупился 18 июня. Для его родителей это уже третье совместное потомство. Самца зовут Кореец, а самку Сунагава. Пол птенца пока пока не известен, его можно будет определить только при помощи анализа крови, однако сейчас он не нужен, рассказали в зоопарке.

За последние два года у Корееца и Сунагавы появилось на свет два птенца, они оказались самцами. Старший из них переехал в зоопарк в Гродно, младший живет в отдельном вольере в родном зоопарке.

Уточняется, что насиживанием яйца и заботой о потомстве занимаются оба родителя. В конце весны самка и самец начали обустраивать гнездо из веток, травы, перьев, камней и других материалов.

«Насиживание яйца длится примерно 29-30 дней. Затем появляется птенец, покрытый «детским» рыже-коричневым пухом. Он повсюду следует за мамой и папой. Родители кормят его и тщательно оберегают от пристального внимания», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

На данный момент журавленок находится под присмотром родителей и сотрудников учреждения.

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