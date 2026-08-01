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Общество

Сотрудница полиции спасла двух лебедят-сирот

В Мурманской области сотрудница полиции спасла оставшихся без родителей лебедят
МВД МЕДИА

В Мурманской области сотрудница транспортной полиции помогла спасти двух лебедят, которые остались без родителей. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegram-канале.

Сотрудники железной дороги сообщили в транспортную полицию, что лебеди попали под поезд, а их птенцы остались одни на дороге. Инспектор Апатитского линейного отделения полиции вместе с друзьями несколько дней прочесывали лес и прибрежные камыши, нашли малышей и отогрели их. В настоящее время они набираются сил перед передачей в Лапландский заповедник.

В мае в Симферополе специалисты учреждения «Парки столицы» спасли лебедя, который пострадал из-за неправильного питания.

Птицу обнаружили в парке Гагарина на местном пруду. Лебедь находился в критическом состоянии и почти не реагировал на внешние раздражители — он не мог встать на лапы и едва подавал признаки жизни.

Ранее пожарные спасли лебедя из замерзшего пруда.

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