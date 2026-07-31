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Культура

Лерчек пришла в суд с аксессуарами на миллион рублей

«Звездач»: блогерша Лерчек носила на заседания суда украшения на миллион рублей
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Блогер Лерчек продемонстрировала аксессуары суммарной стоимостью более миллиона рублей за два дня судебных заседаний. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

На первое слушание по возобновленному уголовному делу блогерша пришла с сумкой Prada ценой 250 тысяч рублей. На следующем заседании на ней были сумка Chanel (свыше 740 тысяч рублей) и очки Saint Laurent (более 50 тысяч рублей).

Накануне стало известно, что прокурор просит назначить Лерчек шесть лет лишения свободы условно, а также штраф в размере более 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, сторона обвинения настаивает на запрете продвижения ее нового бренда в интернете. Оглашение окончательного приговора запланировано на 3 августа.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в последнем слове Чекалина попросила не назначать ей штраф, поскольку платить ей нечем.

До этого уголовное дело Валерии Чекалиной было приостановлено из-за ее болезни. Лерчек грозит наказание за вывод денег, заработанных на фитнес-марафонах, через Дубай. Ее экс-супруг, Артем Чекалин, был приговорен к 7 годам колонии общего режима в апреле.

Ранее журналистку Шипачёву приговорили к 12 годам за госизмену после перевода денег на Украину.

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