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Общество

Россиянам назвали безопасную норму потребления газировки

В Роскачестве посоветовали пить сладкую газировку не чаще двух раз в неделю
Shutterstock

Норма безопасного употребления сладкого газированного напитка для здорового человека ограничивается одним стаканом не чаще двух раз в неделю, рассказали РИА Новости в Роскачестве, уточнив, что в этом вопросе надо ориентироваться в первую очередь на свой организм.

«Для здорового человека безопасная норма — один стакан сладкого газированного напитка не чаще двух раз в неделю. Это ограничение напрямую связано с содержанием сахара,» — поясняют в сообщении.

Употребление большого количества сладких газированных напитков опасно набором веса, ожирением, риском диабета 2-го типа, а также кариесом, напомнила диетолог организации Марият Мухина со ссылкой на систематические обзоры и рекомендации ВОЗ.

В Роскачестве уточнили, что некорректно считать абсолютно безопасными диетические газировки с пониженной калорийностью, поскольку в большинстве из них используются подсластители и добавки, такие как аспартам, ацесульфам-К, сукралоза, сахарные спирты и их комбинации. По оценкам экспертов, такие напитки не безопасны для людей с сердечно-сосудистыми, метаболическими и желудочно-кишечными заболеваниями.

В связи с этим в организации рекомендовали рассмотреть варианты газировки со стевией, а также выбирать кисломолочные «шипучки» — тан, айран, поскольку они позволяют поддерживать здоровье кишечника благодаря пробиотикам. По словам диетолога, также можно самим готовить лимонады дома с помощью сифона или же разбавлять имеющуюся газировку минеральной или газированной водой, снижая концентрацию сахара.

Ранее врач предупредил о вреде семечек с кожурой.

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