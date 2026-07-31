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Армия

В ДНР при атаке украинских войск на автобус пострадали люди

Не менее восьми человек пострадали при ударе украинских войск по автобусу в ДНР
Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Украинские военные нанесли удар по автобусу в районе поселка Кутейниково на востоке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам ТАСС сообщил глава Амвросиевского округа Игорь Лызов.

Он уточнил, что транспортное средство следовало по маршруту Краснодар — Донецк.

«Пострадали восемь–девять человек», — рассказал Лызов.

Он подчеркнул, что один из раненых находится в тяжелом состоянии и был доставлен в реанимацию.

По данным министерства здравоохранения ДНР, состояние еще трех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Четверым гражданам госпитализация не потребовалась, их отправили на амбулаторное лечение.

29 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали рейсовый автобус в ДНР. Он ехал из Луганска в Светлодарск, рассказал глава республики Денис Пушилин. Из-за действий украинских войск пострадали 10 человек. Две женщины 1947 и 1992 годов рождения получили тяжелые ранения. Травмы средней степени тяжести диагностировали у трех женщин 1969, 1984, 1994 годов рождения и трех мужчин 1957, 1963, 1967 годов рождения. Кроме того, пострадали две женщины 1974 и 1986 годов рождения.

Ранее в Белгородской области почти два десятка человек пострадали при атаке ВСУ на автобус.

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