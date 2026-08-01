В Минздраве назвали главную причину возникновения рака легкого

Курение является главным фактором риска возникновения рака легкого, поэтому отказ от него — лучший способ профилактики. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава РФ, главный внештатный онколог Минздрава Иван Стилиди.

По его мнению, лучший способ профилактики заболевания – это отказ от вредной привычки.

«На сегодняшний день у онкологов нет сомнений в том, что ведущим фактором риска возникновения рака легкого является курение», — отметил Стилиди.

При этом, как подчеркнул онколог, доказано, что даже у пациентов с уже установленным диагнозом «рак легкого» при отказе от курения улучшаются показатели эффективности противоопухолевой терапии.

До этого в пресс-службе Пермского Политеха сообщили «Газете.Ru», что ежегодно в России диагностируют около 60 тысяч новых случаев рака легкого, 80% из них — у мужчин. Помимо диабета, риск повышают малоподвижный образ жизни, избыточный вес, вредные производства и загрязненный воздух, а также наследственность. Но главным фактором остается курение: сигареты содержат канцерогены, повреждающие ДНК клеток легких, а вейпы и системы нагревания табака тоже дают токсичную нагрузку на дыхательные пути. Главная опасность болезни — поздняя диагностика: более 70% случаев выявляются на III–IV стадиях.

Ранее врач раскрыл причину роста случаев раковых заболеваний среди российской молодежи.