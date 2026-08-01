В России обновят не менее 75 аэропортов

Минтранс: к 2030 году в России модернизируют порядка 75 аэропортов

До 2030 года в России планируется обновить не менее 75 международных и региональных аэропортов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство транспорта РФ.

Работы будут проводиться в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Она предусматривает реконструкцию существующих аэропортовых комплексов, а также строительство новых пассажирских терминалов.

В числе объектов, где запланированы строительство и модернизация, — аэропорты Благовещенска, Горно-Алтайска, Вологды, Краснодара и Ярославля. Кроме того, масштабные работы затронут воздушные гавани в регионах Севера и Дальнего Востока.

В Минтрансе отметили, что реализация программы направлена на развитие авиационной инфраструктуры и повышение транспортной доступности российских регионов.

17 июля Мишустин заявил, что правительство Российской Федерации направит аэропортам юга и центральной части страны, где еще действуют временные ограничения на полеты, более 6 млрд рублей на возмещение части затрат.

Ранее Мишустин поручил разработать стратегию развития креативной экономики.